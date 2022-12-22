Головний тренер Анже Жеральд Батікль втратив свою посаду, інформує офіційний сайт клубу. Майже місяць тому його тимчасово відсторонили і замінили на Абделя Бухазама.

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Контракт Батикля діяв до кінця сезону 2024/25. Тренеру буде виплачено компенсацію.

На міжнародну паузу Анже пішов на останньому місці турнірної таблиці Ліги 1. У складі команди виступають такі гравці збірної Марокко як Соф'ян Буфал та Аззедін Унахі.

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