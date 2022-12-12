Один з найяскравіших футболістів збірної Марокко на ЧС-2022 несподівано зацікавив Барселону, повідомляє Mundo Deportivo. Каталонці перебувають у пошуках заміни Серхіо Бускетсу, який не хоче продовжувати контракт.

Барса може оформити трансфер 22-річного хавбека вже цієї зими, аби уникнути більшої конкуренції по завершенні сезону. Зараз підписання Унахі обійшлося б лідерам Ла Ліги у 5-6 млн євро. Це значно дешевший варіант у порівняння з Мартіном Зубіменді, за якого Реал Сосьєдад просить 70 мільйонів.

До слова, Луїс Енріке відзначив саме Унахі після сенсаційної перемоги Марокко над Іспанією. Екс-наставник "Червоної Фурії" був вражений витривалістю представника Анже.

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