Французский клуб с двумя звёздными марокканцами в составе уволил тренера
21:38 - Читати українською
Анже подтвердил увольнение главного тренера Жеральда Батикля.
Главный тренер Анже Жеральд Батикль лишился своей должности, информирует официальный сайт клуба. Почти месяц назад он был временно отстранён и заменен Абделем Бухазама.
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Контракт Батикля действовал до конца сезона 2024/25. Тренеру будет выплачена компенсация.
На международную паузу Анже ушел на последнем месте турнирной таблицы Лиги 1. В составе команды выступают такие игроки сборной Марокко как Софьян Буфал и Аззедин Унахи.
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