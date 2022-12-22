Главный тренер Анже Жеральд Батикль лишился своей должности, информирует официальный сайт клуба. Почти месяц назад он был временно отстранён и заменен Абделем Бухазама.

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Контракт Батикля действовал до конца сезона 2024/25. Тренеру будет выплачена компенсация.

На международную паузу Анже ушел на последнем месте турнирной таблицы Лиги 1. В составе команды выступают такие игроки сборной Марокко как Софьян Буфал и Аззедин Унахи.

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