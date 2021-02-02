Стали відомі місто й стадіон, де відбудеться перший матч відбіркового турніру на Мундіаль 2022 року за участі збірної України.

Підопічні Андрія Шевченка розпочнуть шлях кваліфікації на Чемпіонат світу вже у березні. Стартовий матч відбудеться 24 числа проти Франції на виїзді.

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Як повідомляє офіційний сайт УАФ, зустріч проти чинних чемпіонів світу пройде на головній арені Франції – на Стад де Франс.

Зауважимо, "синьо-жовті" у групі D європейського відбору зіграють із Францією, Фінляндією, Казахстаном, Боснією і Герцеговиною. Кваліфікація завершиться 16 листопада 2021 року матчем з боснійцями.

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