Кабелля став гравцем Лілля, повідомляє офіційний сайт клубу. Атакувальний хавбек підписав контракт на сезон з можливістю продовження співпраці ще на рік.

Ремі провів останні 3 роки в Краснодарі, але після початку повномасштабної війни розірвав контракт з російським клубом. Француз скористався правилом ФІФА та дограв сезон у Монпельє, а тепер вільним агентом перейшов у Лілль.

Кабелля розпочав кар'єру в Монпельє, а також пограв за Марсель, Ньюкасл та Сент-Етьєн.

Росія напала на Україну: Ракицький та інші новачки в УПЛ, вбивство екс-динамівця, Тимощук на дні, втеча зрадника (LIVE)