Француз, який втік з Краснодара після російського вторгнення, знайшов новий клуб
10 липня 22:54 - Читать на русском
32-рінчий півзахисник Ремі Кабелля вирішив залишитися у великому футболі.
Кабелля став гравцем Лілля, повідомляє офіційний сайт клубу. Атакувальний хавбек підписав контракт на сезон з можливістю продовження співпраці ще на рік.
Ремі провів останні 3 роки в Краснодарі, але після початку повномасштабної війни розірвав контракт з російським клубом. Француз скористався правилом ФІФА та дограв сезон у Монпельє, а тепер вільним агентом перейшов у Лілль.
Кабелля розпочав кар'єру в Монпельє, а також пограв за Марсель, Ньюкасл та Сент-Етьєн.
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