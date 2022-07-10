Француз, сбежавший из Краснодара после российского вторжения, нашел новый клуб
10 июля 23:03 - Читати українською
32-летний полузащитник Реми Кабелля решил остаться в большом футболе.
Кабелля стал игроком Лилля, сообщает официальный сайт клуба. Атакующий хавбек подписал контракт на сезон с возможностью продления сотрудничества еще на год.
Реми провел последние 3 года в Краснодаре, но после начала полномасштабной войны расторг контракт с российским клубом. Француз воспользовался правилом ФИФА и доиграл сезон в Монпелье, а теперь свободным агентом перешел в Лилль.
Кабелля начал карьеру в Монпелье, а также поиграл за Марсель, Ньюкасл и Сент-Этьен.
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