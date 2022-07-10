Кабелля стал игроком Лилля, сообщает официальный сайт клуба. Атакующий хавбек подписал контракт на сезон с возможностью продления сотрудничества еще на год.

Реми провел последние 3 года в Краснодаре, но после начала полномасштабной войны расторг контракт с российским клубом. Француз воспользовался правилом ФИФА и доиграл сезон в Монпелье, а теперь свободным агентом перешел в Лилль.

Кабелля начал карьеру в Монпелье, а также поиграл за Марсель, Ньюкасл и Сент-Этьен.

Россия напала на Украину: Ракицкий и другие новички в УПЛ, смерть экс-динамовца, дно Тимощука, бегство предателя (LIVE)