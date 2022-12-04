Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про гру Франції та Польщі за вихід у чвертьфінал катарського Мундіалю. Чинні чемпіони світу виграли свою групу, поступившись лише Тунісу запасним складом. Польща фінішувала другою у сусідньому квартеті. Лєвандовскі й компанія продерлись у плей-офф лише завдяки меншій кількості жовтих карток. Матч, як і онлайн-трансляція Франція – Польща на "Футбол 24", стартував о 17:00. Перший момент на 4 хвилині організував Грізманн. Найкращий на груповому турнірі за кількістю створених 100-відсоткових моментів (5) подав кутовий з правого флангу, Варан під щільним тиском захисників не влучив з меж воротарського. Ледь не привезли французи момент самі собі. Класно пресингували поляки, майже перехопивши м'яч біля воріт Льоріса.

Франція – Польша: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Мбаппе вкотре на швидкості пройшов флангом Кеша, Дембеле замикав простріл Кіліана на дальній стійці і дозволив себе заблокувати. Перший сейв Щенсни на 13 хвилині. Рабйо відкотив Чуамені – дальня гармата опорника Реала стала непоганою розминкою для кіпера Ювентуса. Ківьор привіз момент розіграшем на своїй половині. Чуамені вигризає снаряд після передачі центрбека Польщі, а Дембеле отримує момент – Щенсни продовжує колекціонувати сейви, хоча Войчєх і так з відривом тут найкращий на ЧС-2022. Класний пресинг "Кадри" біля центральної дуги. Агресивно, закрутили могутнього суперника в танок боротьби на чужій половині, не дозволяючи спокійно виходити в атаку.

"Біло-червоні", здавалося, запороли контру 4 на 4 через жахливий пас з правого краю. Однак Варан наварив скиданням прямо на суперника замість того, щоб спокійно відкинути назад, де всі свої. Лєвандовскі скористався певним простором по центру і бахнув метрів з 20. Снаряд ефектно пролетів повз ліву стійку Льоріса. Ще одна жахлива помилка "Кадри" під не суперактивним пресингом. Дембеле легко пройшов захисника, Жиру мав забивати у порожній кут, але дивом не влучив. Кеш проводить блискучий матч. Скільки разів фулбек Астон Вілли зупиняв проходи Мбаппе, а ще міг відзначитися дальнім ударом. По суті лише раз Кіліану вдалося вирватися на ударну позицію, обігравши Матті. Щенсни спокійно перевів на кутовий, після якого в нього влетів Упамекано.

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Провал на фланзі Кунде. Берешиньскі знаходить Зєлінскі в розстрільній зоні, Льоріс парирує колінами, ще кілька добивань, і вже захисники виносять з лінії порожніх воріт! Польща відверто пробачає Францію, загалом практично нічим не поступаючись команді Дешама. Мбаппе прийняв і віддав у розріз. Жиру легше забивати отакі обвідні вбік від голкіпера, ніж у порожні. Тепер уже одноосібно найкращий бомбардир в історії збірної Франції забив уже свій 52 гол. Льоріс випустив м'яч з рук після банальної подачі. Команда Дешама дуже хоче допомогти Польщі зберігати інтригу якомога довше – ніби боксер супертяж, якому треба притримати нокаут до кінцевих раундів, бо люди заплатили чималенькі гроші за квитки і трансляцію.

OLIVIER GIROUD BECOMES FRANCE’S ALL-TIME TOP SCORER (52) pic.twitter.com/PCX6fEa8TF — B/R Football (@brfootball) December 4, 2022

На старті другого тайму 2 поспіль провали "біло-червоних" на правому фланзі. Мбаппе спочатку не зміг пройти Гліка – 34-річний ветеран полетів на зіркового суперника, немов у дворовому футболі. Каміль відібрав, хоча вже вимальовувалася розкішна контратака на просторі. Згодом Тео Ернандес перехопив біля своїх воріт. Занадто великі сили Польщі залишилися на чужій половині, але Рабйо віддав на Кіліана неточний пас у відповідь. Мбаппе з рикошетом від захисників ледь не влучив у дальній. Жиру ударом через себе забив у порожні ворота – це Щенсни не дуже надійно зіграв на виході, травмувавшись. Суддя свиснув перед ефектним пострілом Олів'є, тому взяття воріт не буде. Хоча причини такого рішення венесуельського рефері Хесуса Валенсуели дуже загадкові.

Мбаппе ще й Кешу програє 1 в 1 на чужій половині. Скільки таких нагод марнують французи. Важкий Кіліан, але невтомно продовжує здійснювати ці ривки ще і ще. Ви просто покотіть йому, і ось він гол, коли не все доводиться робити самому. Дембеле розіграв контру 3 на 4 нарешті так, як треба. А ось оборона Польщі відверто провалилась у перехідній фазі. Далеко не вперше жахливе позиціонування Гліка і компанії після виходу в атаку та втрати у фінальній третині поля. "Біло-червоних" було більше, але всі вони чомусь скупчилися в центрі, хоча могли б і перекрити головну загрозу суперника. Вже в компенсований час Мбаппе поставив розгромну крапку. Це його 16 забитий м'яч за останні 14 матчів у складі збірної Франції. Тюрам розібрався на лівому фланзі, а форварж ПСЖ викрутив петарду в дев'ятку.

На 90+5 стався конфуз Упамекано, який виставив руку після прострілу 34-річного ветерана Гросіцкі, який вийшов пограти останні хвилин 10. Льоріс взяв перший жахливий удар Лєвандовскі, але і сам вилетів з воріт, і партнер чомусь забіг у штрафний задовго до удару. Роберт перебив не менш невпевнено, але воротар Тоттенхема вже лежав у тому ж лівому від себе куті. Франція марнує сухий матч, але здобуває переконливу перемогу, якій не стали на заваді певні труднощі Мбаппе, дивне суддівство і найкраща гра "Кадри" на Мундіалі. Далі чвертьфінал і переможець пари Англія – Сенегал.

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