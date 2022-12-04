Франція та Польща зустрічаються в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Чинні чемпіони світу проти команди, яка вийшла у плей-офф Мундіалю вперше з 1986 року. Французи фінішували першими у групі D, а Роберт Лєвандовскі та Ко лише завдяки вдалому збігу обставин і феноменальному Войцеху Щенсни посіли друге місце квартету C і виповзли в 1/8 фіналу.

Франція – Польща: анонс 1/8 фіналу Кубка світу – Мбаппе наздоганятимуть на мопедах

Матч Франція – Польша стартує о 17:00 за київським часом. Поєдинок пройде у Досі на арені Аль-Тумама. Переможець у чвертьфіналі зіграє проти сильнішого в парі Англія – Сенегал. У суботу вже стала відома одна пара 1/4 фіналу. Аргентина поміряється силами з Нідерландами.

Пряма трансляція поєдинку – на MEGOGO. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Стартові склади на матч Франція – Польша

Франція: Льоріс – Кунде, Упамекано, Варан, Т. Ернандес – Чуамені, Рабйо – Дембеле, Грізманн, Мбаппе – Жиру.

Польща: Щенсни – Кеш, Глік, Ківіор, Берешиньскі – Крихов'як – Зєліньскі, Камінскі, Шиманскі, Франковскі – Лєвандовскі.