Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал у свої 71 є одним із найяскравіших персонажів Мундіалю в Катарі. "Футбол 24" доводить, чому саме.

"Помаранчеві" завдяки перемозі над США стали першим чвертьфіналістом чемпіонату світу в Катарі. У битві за півфінал "ораньє" зіграють проти потужної Аргентини, яку багато хто вважає головним претендентом на Кубок світу. У протистоянні з Мессі та Ко Нідерландам очікувано відводять роль аутсайдера, але банді Луї ван Гала на це начхати.

Так, нинішні Нідерланди грають другим номером і близько не є тією видовищною командою в найкращих традиціях "ораньє". За підсумками групового турніру підопічні ван Гала завдали лише 8 ударів у площину воріт суперників, перебуваючи за цим показником у третьому десятку рейтингу. У чотирьох матчах Мундіалю (вже з урахуванням поєдинку 1/8 проти США) команда забила 8 м'ячів, хоча за очікуваними голами (xG) награла лише на 4. Не дивно, що навіть колишні зірки Нідерландів висловили розчарування грою команди.

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Але далеко не завжди чемпіоном світу стає дійсно найкраща команда – та ж Італія у 2006-му стала чемпіоном у схожому захисному стилі. Ці Нідерланди точно не є найсильнішою і найвидовищнішою командою в Катарі, але викликають великий інтерес. Не в останню чергу саме через персону Луї ван Гала, який подає чудовий приклад українцям – не опускати рук і вміти радіти життю, навіть опинившись у вкрай складних умовах.

Знаменитий тренер втретє очолив національну команду після провалу "помаранчевих" на Євро-2020 і відставки Франка де Бура. Луї ван Гал у 2014-му виграв бронзові медалі Мундіалю в Бразилії (пам'ятаєте ж ту феєричну перемогу над Іспанією і гол ван Персі?), а перед поверненням у національну команду 5 років перебував на пенсії.

Вже після успішної для голландців кваліфікації на чемпіонат світу стало відомо, що ще минулого року ван Гал лікувався від раку простати. Тренер навіть під час зборів національної команди таємно від футболістів проходив сеанси хіміотерапії. Луї їхав з готелю на медичні процедури вночі, щоб підопічні не знали про його хворобу. Моторошні подробиці цього етапу життя ван Гал розкрив лише у квітні 2022-го.

"Я не хотів говорити про це своїм підопічним, адже це могло б вплинути на їхню гру. Мені доводилося вночі їхати у лікарню, а гравці нічого не знали. Думали, що я здоровий, але це було не так. Я серйозно хворів, але це частина життя. Ймовірно, я став багатшим завдяки цьому досвіду. Від раку простати не вмираєш – принаймні, не у 90 відсотках. Але я зіткнувся з досить агресивною формою. Мене 25 разів опромінювали", – заявив Луї ван Гал у квітні 2022-го.

Вочевидь, саме серйозна хвороба спонукала тренера переосмислити своє ставлення до життя. Впродовж ЧС-2022 саме ван Гал є одним із найколоритніших персонажів, регулярно потрапляючи в новини завдяки своїм не надто типовим, як для його статусу та віку, вчинкам.

Погляньте лише, як збірна Нідерландів прибула в готель після перемоги над США і виходу у чвертьфінал. Ван Гал чи не найбільше запалював під хіт Шакіри Waka Waka (This Time for Africa) – пісню, яка була офіційним гімном ЧС-2010 (тоді, нагадаємо, "помаранчеві" у фіналі програли Іспанії). Хіба може бути в команді погана атмосфера з таким 71-річним дідусем?

Як часто головний тренер привселюдно цілує героя матчу за межами поля (Дензел Дюмфріс оформив 2 асисти і гол у матчі зі США)? "Вчора я міцно поцілував його, а зараз збираюся подарувати йому ще один поцілунок, щоб це побачили всі. Ось так", – заявив тренер на післяматчевій прес-конференції.

Louis van Gaal Denzel Dumfries



pic.twitter.com/XgNNGHI2tx — ESPN NL (@ESPNnl) December 3, 2022

Прес-конференції ван Гала і його діалоги з журналістами – окрема тема. У тому ж Катарі було вже кілька епічних моментів за участю тренера. Після матчу з господарем турніру наставнику дорікнули за нудну гру його команди. "Нідерланди грають нудно? Я так не вважаю. Якщо ви думаєте, що ми граємо нудно, чому б вам не поїхати додому?" – заявив ван Гал одному з журналістів.

Іншому репортеру пощастило куди більше. Сенегальський журналіст зізнався, що є фанатом ван Гала з трирічного віку. Тренер був здивований. "Це дуже приємно. Нечасто почуєш таке. Ми з тобою обов'язково обіймемося", – розчулений голландець дотримав слова.

Louis van Gaal showed love to this young journalist ️ pic.twitter.com/IMJiwZWxLX — ESPN FC (@ESPNFC) November 24, 2022

Інколи доходить і до чорного гумору. Тренеру перед матчем проти Катару зробили комплімент щодо його засмаги. Ван Гал шокував відповіддю. "Це питання генів. Моя мама після смерті лежала з рожевими щоками у труні", – парирував тренер.

На тренуваннях збірної Луї теж "смалить". На одне із занять завітала Труус ван Гал – 68-річна дружина наставника. Діалог подружжя став вірусним. "Можеш поїхати в готель. Але лише у мій номер. Займемося сексом", – сказав тренер, анітрохи не знітившись камери. Просто цікаво, що було б, якби таке видав Олександр Петраков?

Van Gaal to his wife today: “But you can come to the hotel. Just to my room. To get laid.” [@telegraaf] pic.twitter.com/8MBXizUsba — ??? ???? (@TheEuropeanLad) November 22, 2022

Нинішній чемпіонат світу є лебединою піснею в кар'єрі 71-річного фахівця. Вже відомо, що у новий відбірковий цикл до Євро-2024 команду поведе Рональд Куман, а ван Гал тепер вже остаточно піде на заслужену футбольну пенсію. Але це буде дещо пізніше, а поки ж переможець Ліги чемпіонів та низки інших серйозних турнірів продовжує відриватися на повну.

Цікаво, що після призначення Луї головним тренером Нідерланди не програють вже 19 матчів поспіль (14 перемог і 5 нічиїх). За іронією долі, востаннє у фінальних стадіях чемпіонату світу "помаранчеві" поступилися саме Аргентині – в серії пенальті 1/2 фіналу Мундіалю-2014. Ван Гал наприкінці кар'єри отримав шанс взяти реванш у Мессі та Ко, і це може бути дуже гарна історія.

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