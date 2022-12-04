"Гальські півні" без особливих проблем розібрались з "білими орлами" і пробились в 1/4 фіналу ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Французи могли виходити вперед вже на 13-й хвилині, але Щенсни впорався з потужним ударом від Чуамені у лівий кут воріт. Згодом Дембеле стріляв з-за меж штрафного – знову Войцех у падінні впевнено забрав сферу. Лєвандовскі у відповідь розрядив свою гармату з дальної дистанції – повз стійку.

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За трохи Жиру продемонстрував щось неймовірне, коли замикаючи простріл Дембеле дивом не влучив у порожні ворота. Поляки мали карати суперника за цей промах, але після трьох ударів поспіль так і не змогли пробити Льоріса. Зрештою, на останній хвилині першого тайму Мбаппе знайшов пасом Жиру у штрафному і Олів'є забив історичний гол, ставши найкращим бомбардиром "трикольорових" в історії збірної Франції.

По перерві почав пристрілюватись Мбаппе. Спочатку його удару у дальній кут завадив захисник, але з пострілом під поперечину не впорався навіть кіпер. Вже у доданий час Кіліан з допомогою Щенсни оформив дубль, а Лєвандовскі лише з другої спроби з пенальті підсолодив гіркоту вильоту Польщі з ЧС-2022.

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