Франція першою серед топ-чемпіонатів завершила сезон – відомі подробиці

Відновлення футбольних змагань у Франції до осені виглядає нереальним.

Ліга 1 та Ліга 2 змушені погодитися на остаточну зупинку сезону 2019/20, стверджують провідні французькі видання RMCSport та L'Equipe.

Україна та інші європейські чемпіонати отримали від УЄФА дедлайн на відновлення сезону

Прем'єр-міністр країни Едуар Філіпп оголосив про це рішення офіційно. "Великі спортивні події не проводитимуться до вересня. Футбольний сезон-2019/20 не може бути відновлений.

Можна буде займатися деякими видами спорту на свіжому повітрі, зберігаючи правила дистанціювання, а от командні та контактні види спорту не повернуться до осені", – сказав Філіпп.

У травні ліга буде визначати розподіл місць за підсумками поточного розіграшу Ліги 1: чи буде визнаний чемпіон, кому дістануться путівки в єврокубки та хто вилетить (або не вилетить) з еліти.

Додамо, що Франція стала першим топ-чемпіонатом Європи, який піде на таке радикальне рішення. Раніше чемпіонат остаточно завершили лише Нідерланди.

Динамо чи Зоря у ЛЧ, доля титулу Шахтаря, "зручний" порятунок Карпат – 6 варіантів завершення сезону, і як догодити УЄФА