Французька держава, як експерт у справах революцій, збирається зробити революцію у футболі.

Лігу 1 можна буде подивитись лишень вдень / фото з відкритих джерел

Міністерка спорту Франції – Амелі Удеа-Кастера – запропонувала заборонити спортивні заходи після настання темряви з екологічних причин. Вона озвучила ідею, виступаючи на каналі новин France Info.

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Працюючи з міністром екології Крістофом Бешу, Удеа-Кастера навіть припустила, що заборона може набути чинності вже наступної зими. Задум полягає у заощадженні енергії від прожекторів – на думку авторів проекту, це допоможе ефективно боротися зі зміною клімату. Якщо рішення приймуть, то всі матчі французької Ліги 1 і Ліги 2 потрібно буде проводити в денний час

"Це один із відкритих для нас варіантів. Ми вирішили взяти бика за роги в цьому питанні. Можливо, цієї зими спорт стане центром нашого бажання підтримати екологічні зміни", – пояснила міністр спорту Франції.

Видання So Foot зазначає, що ідея частково може бути пов'язана зі зростанням цін на енергоносії та можливим дефіцитом газу й нафти, спричиненим вторгненням Росії в Україну. Влада може вважати фінансово вигідним рішення заощадити на рахунках футбольних клубів та інших спортивних подій за електроенергію

Проте пропозиція Удеа-Кастери навряд чи отримає загальну підтримку зацікавлених сторін у футболі. Вболівальникам буде складно відвідувати ігри в середині тижня вдень, а клуби та правовласники трансляцій втратять доходи.

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