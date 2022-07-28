Лигу 1 можно будет посмотреть только днем / фото из открытых источников

Министр спорта Франции – Амели Удеа-Кастера – предложила запретить спортивные мероприятия после наступления темноты по экологическим причинам. Она озвучила идею, выступая на новостном канале France Info.

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Работая с министром экологии Кристофом Бешу, Удеа-Кастера даже предположила, что запрет может вступить в силу уже следующей зимой. Замысел заключается в экономии энергии от прожекторов – по мнению авторов проекта, это поможет эффективно бороться с изменением климата. Если решение примут, все матчи французской Лиги 1 и Лиги 2 нужно будет проводить в дневное время.

"Это один из открытых для нас вариантов. Мы решили взять быка за рога в этом вопросе. Возможно, этой зимой спорт станет центром нашего желания поддержать экологические изменения", – пояснила министр спорта Франции.

Издание So Foot отмечает, что идея частично может быть связана с ростом цен на энергоносители и возможным дефицитом газа и нефти, вызванным вторжением России в Украину. Власти могут считать финансово выгодным решение сэкономить на счетах футбольных клубов и других спортивных событий за электроэнергию

Однако предложение Удеа-Кастеры вряд ли получит всеобщую поддержку заинтересованных сторон в футболе. Болельщикам будет сложно посещать игры в середине недели днём, а клубы и правообладатели трансляций потеряют доходы.

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