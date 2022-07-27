Бордо все ж таки опуститься тільки в Лігу 2, хоча ризикував спуститись ще нижче.

Виконавчий комітет Федерації футболу Франції підтримав пропозицію Національного олімпійського та спортивного комітету Франції щодо збереження Бордо у Лізі 2, повідомляє офіційний сайт установи.

Ігнатенко відіграв спаринг за Бордо на тлі невизначеності – клуб у боргах і може припинити існування

Зазначається, що за жирондинцями буде здійснюватись посилений та регулярний фінансовий контроль клубу. Причиною стала виявлена фінансова "діра" в бюджеті у розмірі близько 40 млн євро.

У другій половині сезону 2021/22 за Бордо виступав українець Данило Ігнатенко, який зумів закріпитися в основі – в 11 матчах він записав до свого активу 3 асисти. Півзахисником цікавляться клуби Бундесліги і Чемпіоншипу.

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