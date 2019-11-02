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Франція: Марсель здолав Лілль, Анже вийшов на 2 місце, божевільна перестрілка Ліона та Тулузи

2 листопада 22:57 53 Читать на русском
Франція: Марсель здолав Лілль, Анже вийшов на 2 місце, божевільна перестрілка Ліона та Тулузи
Марсель переміг Лілль

Відбулися поєдинки 12-го туру французької Ліги 1. Марсель обіграв Лілль, результативні матчі в Тулузі та Метці.

Чемпіонат Франції, 12 тур

Марсель – Лілль – 2:1

Голи: Сансон, 47, Габріель, 79 (авт) – Сумаоро, 83

Ам'єн – Брест – 1:0

Гол: Отеро, 27

Нереалізований пенальті: Гірассі, 2 (Ам'єн)

Анже – Страсбур – 1:0

Гол: Баокен, 26 (пен)

Метц – Монпельє – 2:2

Голи: Діалло, 26, Нгетте, 47 – Делор, 72, Самбія, 78

Тулуза – Ліон – 2:3

Голи: Саного, 15, Лопеш, 57 (авт) – Депай, 26, 90+5, Дембеле, 67

Нім – Ренн – матч перенесений

Розпочав ігровий день матч Марселя та Лілля. Господарі тріумфували з рахунком 2:1, а вирішальний гол гості провели у власні ворота. Марсель завдяки цій перемозі обійшов Лілль в турнірній таблиці та підібрався до топ-3.

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Ам'єн мінімально здолав Брест. Поєдинок розпочався не дуже вдало для господарів – вже на 2-й хвилині вони не реалізували пенальті, але згодом все ж відкрили рахунок зусиллями Отеро.

Анже також мінімально переміг Страсбур та вийшов на 2 місце чемпіонату. До ПСЖ 7 очок.

Ліон та Тулуза видали результативний поєдинок – 3:2 на користь "ткачів", які вирвали перемогу вже в компенсований час. Багатим на голи вийшов і матч Метц – Монпельє, причому господарі вели з перевагою в 2 голи, але не втримали перевагу.

Ще один поєдинок ігрового дня між Німом та Ренном перенесений через погодні умови. Нова дата матчу наразі невідома.

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