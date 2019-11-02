Франция: Марсель одолел Лилль, Анже вышел на 2 место, сумашедшая перестрелка Лиона и Тулузы

Состоялись поединки 12-го тура французской Лиги 1. Марсель обыграл Лилль, результативные матчи в Тулузе и Метце.

Чемпионат Франции, 12 тур

Марсель – Лилль – 2:1

Голы: Сансон, 47, Габриэль, 79 (авт) – Сумаоро, 83

Амьен – Брест – 1:0

Гол: Отеро, 27

Нереализованный пенальти: Гирасси, 2 (Амьен)

Анже – Страсбур – 1:0

Гол: Баокен, 26 (пен)

Метц – Монпелье – 2:2

Голы: Диалло, 26, Нгетте, 47 – Делор, 72, Самбия, 78

Тулуза – Лион – 2:3

Голы: Саного, 15, Лопеш, 57 (авт) – Депай, 26, 90+5, Дембеле, 67

Ним – Ренн – матч перенесен

Начал игровой день матч Марселя и Лилля. Хозяева триумфовали со счетом 2:1, а решающий гол гости провели в собственные ворота. Марсель благодаря этой победе обошел Лилль в турнирной таблице и подобрался к топ-3.

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Амьен минимально одолел Брест. Поединок начался не очень удачно для хозяев – уже на 2-й минуте они не реализовали пенальти, но потом все же открыли счет усилиями Отеро.

Анже также минимально победил Страсбур и вышел на 2 место чемпионата. До ПСЖ 7 очков.

Лион и Тулуза выдали результативный поединок – 3:2 в пользу "ткачей", которые вырвали победу уже в компенсированное время. Богатым на голы получился и матч Метц – Монпелье, причем хозяева вели с преимуществом в 2 гола, но не удержали перевес.

Еще один поединок игрового дня между Нимом и Ренном перенесен из-за погодных условий. Новая дата матча пока неизвестна.