Збірна Франції визначилася зі складом для найближчих матчів.

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Дідьє Дешам підійшов до вибору складу максимально консервативно. Всі зірки на місці, немає жодного дебютанта. У вересні французи проведуть 2 матчі – домашній відбірковий проти Ірландії (7-го числа) і товариський проти Німеччини (12-го).

Нагадаємо, що команда Дешама набрала максимум очок у попередніх 4 турах і впевнено очолює групу В в рамках відбору Євро-2024.

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