ЧС-2018 Уругвай – Франція: Муслера пропускає неймовірно курйозний гол

Уругвай і Франція зустрічаються у чвертьфіналі Чемпіонату світу 2018. Звіт і рахунок матчу читайте на "Футбол 24".

Матч і онлайн-трансляція Уругвай – Франція стартували о 17:00 за київським часом. Збірна Уругваю виграла усі 4 матчі на ЧС-2018 із загальною різницею 7:1. Франція перемогли 3 рази та розійшлася нульовим миром з Данією – загальна різниця 7:4.

Уругвай – Франція – відео голів

Перший момент створив Уругвай. На 4-й хвилині французи відверто перенервували у своєму штрафному і дозволили супернику все, крім останнього удару. Стуані завдав першого удару в наступній атаці, але тут також було далеко від мети. Команда Табареса на старті зустрічі несподівано великими силами пішла вперед: з успішним пресингом, високим темпом і тиском на ворота. Французи спробували пошукати свої гольові момени, але наривались на жорстку гру проти зірок атаки – Жиру, Мбаппе та Грізманна.

Уругвай – Франція: ОНЛАЙН-трансляція

На 15-й Мбаппе повністю загубили на вбивчій позиції у штрафному, проте Кіліан показав, що удари головою – його ахіллесова п'ята. Форвард ПСЖ бездарно пробив вище у моменті, коли мав море варіантів і часу на рішення. Французи перехопили ініціативу, намагаючись короткими стіночками проривати уругвайську оборону. "Селесте" згрупували сили, залишаючи мінімум простору.

На 30-й хвилині Мбапе знову дозволили прийняти м'яч без жорсткої опіки, однак Кіліан і ногою не зумів зробити щось путнє, просто кивнувши снаряд ліворуч, де були тільки чужі. Уругвайці відповіли дальнім ударом Весіно – Льоріс вкотре зіграв надійно. Франція відкрила рахунок уругвайською зброєю. Грізманн подав зі штрафного, Варан виграв верхову боротьбу на 11 метрах. На останніх хвилинах Касерес відповів схожим ударом, однак Льоріс дивом потягнув з кута.

Статистика за перші 45 хвилин за ударами 7:6 загалом, 4:1 за влучними на користь Уругваю, але веде Франція. На старті другого тайму Муслера ледь не подарував Грізманну халявний гол, пішовши у дриблінг біля своїх воріт. Пощастило, що від ноги Антуана м'яч вийшов за межі поля. На 61-й усе той же Муслера фактично прибив свою команду. Грізманн здалеку пробив у руки голкіперу, але наддосвідчений страж воріт кулаками перевів снаряд у сітку.

ЧС-2018, 1/4 фіналу

Уругвай – Франція – 0:2 (2 тайм)

Голи: Варан, 40, Грізманн, 61