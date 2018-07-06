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ЧС-2018 Бразилія – Бельгія: європейська збірна впевнено перемагає пентакампеонів після першого тайму

21:47 323 Читать на русском
ЧС-2018 Бразилія – Бельгія: європейська збірна впевнено перемагає пентакампеонів після першого тайму
ЧС-2018 Бразилія – Бельгія: європейська збірна впевнено перемагає пентакампеонів після першого тайму

Бельгійцям вдалося двічі забити у ворота Аліссона в першій половині гри.

Перший момент у грі створила європейська збірна: де Брюйне виграв силову боротьбу у свого партнера по клубу Фернандінью, та пробив, але м'яч пройшов повз ворота. Відповідь бразильців була ще гострішою: після подачі кутового від Неймара Тьягу Сілва мав забивати з двох метрів, але після його дотику м'яч влучив у стійку воріт Куртуа. Бельгійці після цього моменту занервували, і пентакампеони створили ще кілька"пожеж" біля воріт "червоних дияволів".

Бразилія – Бельгія – відео голів

Тільки но Бразилія відчула "смак крові" суперника, як бельгійці дуже несподівано відкрили рахунок – це Фернандінью зрізав м'яч у власні ворота після подачі кутового. Бразильці після пропущеного м'яча знову кинулися в атаку, але невдовзі отримали і другий у власні ворота: Лукаку розігнав швидкісну контаратаку Бельгії, віддав класну передачу на де Брюйне, а Кевін потужно пробив у дальній нижній від себе кут воріт.

Пентакампеони відчайдушно летіли вперед, намагаючись забити бодай один гол до перерви, і моменти у підопічних Тіте були, проте впевнено на останньому рубежі грав Куртуа. Європейська збірна під кінець першого тайму заробила перспективний штрафний, після виконання якого Кевіном де Брюйне голкіпер збірної Бразилії ледь витягнув м'яч з-під поперечки власних воріт.

ЧС-2018. 1/4 фіналу

Бразилія – Бельгія – 0:2

Голи: Фернандінью, 13 (у власні ворота), де Брюйне, 31

ЧС 20181/4 фіналу

Бразилія - Бельгія: П'ятниця 06 липня 2018

Бразилія

live 73'
0 : 2
Бельгія
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