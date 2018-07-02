ЧС-2018 прогноз букмекерів – нові фаворити на перемогу, Росія в головних аутсайдерах

Прогноз букмекерів на ЧС 2018 – хто виграє Чемпіонат світу з футболу 2018

Букмекери оновили прогноз на Чемпіонат світу 2018. Нові коефіцієнти на фаворитів та невіра в господарів турніру Росію навіть після сенсаційної перемоги над Іспанією.

Німеччина, Аргентина, Португалія, Іспанія. Минулі чемпіони та віце-чемпіони світу, чинні чемпіони Європи, просто вічні претенденти – всі вони вибули. Бразилія та Франція ЧС-2018 – останні з могікан, яких перед турніром вважали основними фаворитами.

Росія – Хорватія: прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2018

Дві провідні світові букмекерські контори одностайні в оновлених котуваннях щодо 2-х головних фаворитів Мундіалю, який триває в Росії. А ось далі думки Bwin і William Hill розходяться. Отже, австрійська компанія ставить на Хорватію як третього головного претендента, а британці розцінюють шанси відразу 3-х збірних як цілком рівні.

Уругвай – Франція: прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2018

Росія після перемоги над Іспанією в серії пенальті підняла свої шанси з 67,00 на 19,00 і 21,00. Однак господарі Чемпіонату світу 2018 все одно залишаються серед головних аутсайдерів 1/4 фіналу попри простіший шлях до фіналу, ніж у тих же Бельгії чи Уругваю. Відзначимо, що через особливості турнірної сітки у фіналі не зіграють основні фаворити Бразилія – Франція. Такий матч, якщо й відбудеться, то лише у півфіналі.

ЧС-2018: як мінімум в 1/2 фіналу буде команда-сенсація – "примхи" турнірної сітки

Топ-8 фаворитів ЧС-2018 станом на 2 липня (версія Bwin):

Бразилія – 3,85

Франція – 5,00

Хорватія – 6,50

Англія – 7,00

Бельгія – 7,50

Уругвай – 17,00

Росія – 19,00

Колумбія – 21,00

Прогноз букмекерів на ЧС 2018 – хто виграє Чемпіонат світу з футболу 2018 Bwin

Топ-8 фаворитів ЧС-2018 станом на 2 липня (версія William Hill):

Бразилія – 3,75

Франція – 4,50

Бельгія – 7,00

Хорватія – 7,00

Англія – 7,00

Уругвай – 15,00

Колумбія – 21,00

Росія – 21,00

Прогноз букмекерів на ЧС 2018 – хто виграє Чемпіонат світу з футболу 2018 William Hill