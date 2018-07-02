ЧС-2018 прогноз букмекерів – нові фаворити на перемогу, Росія в головних аутсайдерах

Букмекери оновили прогноз на Чемпіонат світу 2018. Нові коефіцієнти на фаворитів та невіра в господарів турніру Росію навіть після сенсаційної перемоги над Іспанією.
Німеччина, Аргентина, Португалія, Іспанія. Минулі чемпіони та віце-чемпіони світу, чинні чемпіони Європи, просто вічні претенденти – всі вони вибули. Бразилія та Франція ЧС-2018 – останні з могікан, яких перед турніром вважали основними фаворитами.
Росія – Хорватія: прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2018
Дві провідні світові букмекерські контори одностайні в оновлених котуваннях щодо 2-х головних фаворитів Мундіалю, який триває в Росії. А ось далі думки Bwin і William Hill розходяться. Отже, австрійська компанія ставить на Хорватію як третього головного претендента, а британці розцінюють шанси відразу 3-х збірних як цілком рівні.
Уругвай – Франція: прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2018
Росія після перемоги над Іспанією в серії пенальті підняла свої шанси з 67,00 на 19,00 і 21,00. Однак господарі Чемпіонату світу 2018 все одно залишаються серед головних аутсайдерів 1/4 фіналу попри простіший шлях до фіналу, ніж у тих же Бельгії чи Уругваю. Відзначимо, що через особливості турнірної сітки у фіналі не зіграють основні фаворити Бразилія – Франція. Такий матч, якщо й відбудеться, то лише у півфіналі.
ЧС-2018: як мінімум в 1/2 фіналу буде команда-сенсація – "примхи" турнірної сітки
Топ-8 фаворитів ЧС-2018 станом на 2 липня (версія Bwin):
Бразилія – 3,85
Франція – 5,00
Хорватія – 6,50
Англія – 7,00
Бельгія – 7,50
Уругвай – 17,00
Росія – 19,00
Колумбія – 21,00
Прогноз букмекерів на ЧС 2018 – хто виграє Чемпіонат світу з футболу 2018 Bwin
Топ-8 фаворитів ЧС-2018 станом на 2 липня (версія William Hill):
Бразилія – 3,75
Франція – 4,50
Бельгія – 7,00
Хорватія – 7,00
Англія – 7,00
Уругвай – 15,00
Колумбія – 21,00
Росія – 21,00
Прогноз букмекерів на ЧС 2018 – хто виграє Чемпіонат світу з футболу 2018 William Hill