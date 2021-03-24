Андрій Шевченко визначився з переліком футболістів, які можуть вийти на поле у першому турі відбору на чемпіонат світу-2022 проти збірної Франції.

Серед 28-ми футболістів, які вирушили до столиці Франції, у заявку на гру проти чинних чемпіонів світу не потрапили Дмитро Різник, Андрій Лунін, Андрій Ярмоленко, Олександр Тимчик та Володимир Шепелєв, інформує офіційний сайт УАФ.

Франція – Україна: прогноз на матч відбору до ЧС-2022

Як відомо, у Києві залишився і нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик, який в останній момент був викликаний до табору збірної, але не зміг полетіти з командою через бюрократичні причини.

Франція – Україна: офіційна заявка "синьо-жовтих" на матч відбору до ЧС-2022:

Голкіпери: Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Георгій Бущан.

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Олександр Караваєв, Юхим Конопля, Едуард Соболь, Богдан Михайліченко.

Півзахисники: Марлос, Євген Коноплянка, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Олександр Зубков, Руслан Маліновський, Віктор Коваленко, Євген Макаренко, Олександр Зінченко.

Нападники: Жуніор Мораєс, Роман Яремчук.

Поєдинок Франція – Україна стартує о 21:45 за Києвом на стадіоні Стад де Франс. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Франція – Україна: анонс матчу відбору до ЧС-2022