Команда Андрія Шевченка розпочинає боротьбу за путівку на ЧС-2022 складним виїзним поєдинком проти чинних чемпіонів світу. Матч, як і онлайн-трансляція Франція – Україна на "Футбол 24", стартує 24 березня о 21:45 за Києвом. Поєдинок пройде на Стад де Франс, де підопічні Дідьє Дешама зазвичай проводять свої домашні поєдинки.

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Це буде 11-й поєдинок в історії протистоянь України та Франції. У попередніх десяти "синьо-жовті" здобули лише одну перемогу, обігравши "галльських півнів" з рахунком 2:0 у першому матчі плей-офф до ЧС-2014. Щоправда, у матчі-відповіді французи взяли реванш – 3:0. Загалом, Україна лише 4 рази не програвала французам (з них 1 раз – у гостях), а от останній вояж на Стад де Франс краще не згадувати. Сьомого жовтня 2020 року підопічні Дешама розбили "синьо-жовтих" з рахунком 7:1 у товариському поєдинку.

Франція – Україна: прогноз на матч відбору до ЧС-2022

Фахівці William Hill віддають суттєву перевагу чинним чемпіонам світу. Коефіцієнт на перемогу Франції складає 1.25, тоді як потенційний гостьовий тріумф України оцінюється у 12.00. На нічию ставлять за 5.50. Тотал більше 2.5 оцінили у 1.80, а от на тотал менше 2.5 можна поставити за 1.91. Відповідно, букмекер очікує доволі результативного двобою.

BWin оперує схожими цифрами, але вірить у нашу збірну трішки більше. Домашня звитяга команди Дідьє Дешама оцінюється в 1.28, вікторія "синьо-жовтих" – аж 9.75. Коефіцієнт нічийного результату – 5.25. Найвірогіднішим підсумком дуелі вважають перемогу французів з рахунком 2:0. Коефіцієнт на такий результат складає 6.00.

До слова, окрім Франції з Україною, у групі D також виступають Боснія і Герцеговина, Фінляндія та Казахстан. Саме з двома останніми збірними Україна проведе наступні матчі відбору, які відбудуться вже 28 та 31 березня на київському НСК Олімпійський.

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