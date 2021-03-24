Андрей Шевченко определился со списком футболистов, которые могут выйти на поле в первом туре отбора на чемпионат мира-2022 против сборной Франции.

Среди 28-ми футболистов, которые отправились в столицу Франции, в заявку на игру против действующих чемпионов мира не попали Дмитрий Ризнык, Андрей Лунин, Андрей Ярмоленко, Александр Тымчик и Владимир Шепелев, информирует официальный сайт УАФ.

Франция – Украина: прогноз на матч отбора к ЧМ-2022

Как известно, в Киеве остался и нападающий СК Днепр-1 Артем Довбик, который в последний момент был вызван в лагерь сборной, но не смог полететь с командой по бюрократическим причинам.

Франция – Украина: официальная заявка "сине-желтых" на матч отбора к ЧМ-2022:

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Георгий Бущан.

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Караваев, Ефим Конопля, Эдуард Соболь, Богдан Михайличенко.

Полузащитники: Марлос, Евгений Коноплянка, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Александр Зубков, Руслан Малиновский, Виктор Коваленко, Евгений Макаренко, Александр Зинченко.

Нападающие: Жуниор Мораес, Роман Яремчук.

Поединок Франция – Украина стартует в 21:45 по Киеву на стадионе Стад де Франс. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Франция – Украина: анонс матча отбора к ЧМ-2022