Національна команда України дізналась перші оцінки за мотивами двобою з французами (1:1).

Захисник Динамо Олександр Караваєв набрав 323 очки за версією Instat, що є найкращим показником серед гравців збірної України у матчі з Францією, повідомляє Telegram-канал "Рейс Киев - Амстердам".

Франція – Україна – 1:1 – відео голів та огляд матчу

На другій сходинці у цьому рейтингу серед українців розташувався Микола Шапаренко, а замкнув трійку ще один динамівець Сергій Сидорчук.

Найкращим футболістом зустрічі став оборонець Баварії Лукас Ернандес (351 бал). Для порівняння, Кілан Мбаппе отримав від Instat лише 286 балів.

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