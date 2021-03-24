Франція приймає Україну у 1 турі відбору ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу Франція – Україна.

Чинні чемпіони світу починають шлях до захисту титулу на легендарному Стад Де Франс. У суперниках підопічних Дідьє Дешама – команда Андрія Шевченка, який шокував вибором стартового складу на цю гру.

Франція – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору до ЧС-2022

Рахунок на 19-й хвилині відкрив Антуан Грізманн, який блискучим ударом з правого кута штрафного майданчика закрутив м'яч у дальню дев'ятку без шансів для Бущана.

Франція – Україна: відео гола Грізманна: