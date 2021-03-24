Збірна України втримала нічию (1:1) на Стад де Франс у рамках 1 туру кваліфікації на ЧС-2022. Огляд матчу Франція – Україна читайте на "Футбол 24".

Збірна України стартувала у відборі до ЧС-2022 з найскладнішого випробування – виїзного матчу проти французів. Попередня зустріч з "ле бльо" завершилася болючим розгромом (7:1), але то був товариський матч, до якого Андрій Шевченко підходив з великими коронавірусними втратами. Сьогодні були надії на реванш проти чинних чемпіонів світу.

Франція – Україна – відео голів і огляд матчу

Наставник "синьо-жовтих" здивував схемою та прийняв низку сміливих рішень щодо стартового складу: п'ять захисників, без вінгерів, Шапаренко в центрі поля, Бущан на воротах. Очевидно, що Україна налаштовувалася на захисний футбол. З початком зустрічі гості всією командою сіли в щільний середній блок на власній половині.

Перший момент несподівано виник у наших – Зінченко зіграв на перехопленні, протягнув м'яч до лінії штрафного і пробив над поперечиною. На жаль, це удар залишився єдиним для України на наступні півгодини. Франція взяла м'яч під контроль і почала розхитувати наші редути. Досить швидко господарі створили супершанс: Рабйо обіграв Забарного і прокинув на Ернандеса – Жиру дивом не влучив у ворота з пари метрів, замикаючи простріл Лукаса.

Втім, одна з наступних атак "ле бльо" стала результативною. Пішло закидання з глибини на Павара, м'яч відскочив, а Зінченко програв боротьбу за м'яч Грізманну. Антуан отримав купу часу, щоб прицілитися та красиво послати м'яч під дальню стійку. Україні відверто не пощастило в цьому епізоді, адже арбітри не вгледіли офсайд у Павара...

Але не варто проклинати німецьких суддів – вже через пару хвилин вони "повернули борг". Коман виривався на ворота, а на лінії штрафного в нього влетів Бущан, який хотів зіграти на випередження, але не влучив по м'ячу. Франція мала шанси, щоб подвоїти перевагу ще до перерви (потужний удар Мбаппе, Жиру головою замикав навіс Павара), але не зробила цього.

Суперникам бракувало точності, а нам бракувало гри в атаці. За весь перший тайм українці лише тричі зустрілися з м'ячем у чужому штрафному – всі три рази це був Миколенко. Він і завдав другого удару. Неточного, але хоча б щось. Останні 10 хвилин перед перервою українці спробували попрацювати з м'ячем, однак нічого так і не вдалося.

Друга половина поєдинку розпочалася за тим же сценарієм – Франція атакувала і накривала "синьо-жовтих" контрпресингом. У наших хлопців вже краще тримався м'яч, з'явилися хороші виходи в атаку. Це все окупилося – Україна зрівняла рахунок! Караваєв сміливо зіграв на фланзі, проскочив і відпасував під удар Сидорчуку. Сергій пробив не дуже добре, але м'яч рикошетом від Кімпембе закотився у ворота!

Українці відчули впевненість, обережно атакували, а найголовніше – не допускали моментів біля власних воріт. Франція раз по раз впиралася в жовту стіну, не було простору, щоб розігнатися. Можна пригадати хіба що удар Комана в ближній кут (потягнув Бущан) і претензії Мбаппе на пенальті, коли Забарний зачепив його обличчя (суддя проігнорував претензії).

Дідьє Дешам підсилив передню лінію своєї команди замінами – вийшли Дембеле, Погба та Марсьяль. Однак наші збірники дисципліновано тримали оборону, змушуючи французів бити здалеку та неефективно завершувати атаки. Небезпечно було на стандартах, але "ле бльо" так і не зуміли отримати з них багато користі (гострий удар Кімпембе взяв Бущан).

Україна терпіла та чекала фінального свистка. Тобіас Штілєр завершив поганий для себе матч. 1:1! Виїзна нічия з Францією на старті відбору! З чинними чемпіонами світу! У паралельному матчі наші конкуренти Фінляндія та Боснія також розписали нічию, втративши очки. Хороші новини!