Национальная команда Украины узнала первые оценки по мотивам поединка с французами (1:1).

Защитник Динамо Александр Караваев набрал 323 очка по версии Instat, что является лучшим показателем среди игроков сборной Украины в матче с Францией, сообщает Telegram-канал "Рейс Киев - Амстердам".

Франция – Украина – 1:1 – видео голов и обзор матча

На второй строчке в этом рейтинге среди украинцев расположился Николай Шапаренко, а замкнул тройку еще один динамовец Сергей Сидорчук.

Лучшим футболистом встречи стал защитник Баварии Лукас Эрнандес (351 балл). Для сравнения, Килани Мбаппе получил от Instat только 286 баллов.

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