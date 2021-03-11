Збірна України дізналася, під наглядом якого рефері розпочне свій шлях у кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року.

Матч між збірною Франції та командою Шевченка розсудить 39-річний німець Тобіас Штілер, повідомляє офіційний сайт УАФ. На лініях йому допомагатимуть Крістіан Гіттельманн та Марко Ахмюллєр. Четвертий арбітр – Крістіан Дінгерт.

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Для Штілера це буде перша зустріч зі збірною України. Він двічі судив матчі Шахтаря – перемоги над Брагою (2:0) в Лізі Європи та над Аталантою (2:1) в Лізі чемпіонів. Натомість Динамо має не надто приємні спогади про німця – ганебна поразка від Челсі (0:5) в 1/8 фіналу ЛЄ 2018/19.

Нагадаємо, Україна гостьовим матчем проти Франції розпочне участь у кваліфікації до ЧС-2022. Поєдинок запланований на 24 березня, початок о 21:45.

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