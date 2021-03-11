Сборная Украины узнала, под наблюдением какого рефери начнет свой путь в квалификации на чемпионат мира 2022 года.

Матч между сборной Франции и командой Шевченко рассудит 39-летний немец Тобиас Штилер, сообщает официальный сайт УАФ. На линиях ему будут помогать Кристиан Гиттельманн и Марко Ахмюллер. Четвертый арбитр – Кристиан Дингерт.

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Для Штилера это будет первая встреча со сборной Украины. Он дважды судил матчи Шахтера – победы над Брагой (2:0) в Лиге Европы и над Аталантой (2:1) в Лиге чемпионов. А вот Динамо имеет не слишком приятные воспоминания о немце – позорное поражение от Челси (0:5) в 1/8 финала ЛЕ 2018/19.

Напомним, Украина гостевым матчем против Франции начнет участие в квалификации к ЧМ-2022. Поединок запланирован на 24 марта, начало в 21:45.

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