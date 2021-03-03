Франція та Україна проведуть матч в рамках кваліфікації відбору до ЧС-2022 за порожніх трибун.

Федерація футболу Франції намагалась домовитись про проведення поєдинку проти збірної України з уболівальниками на стадіоні, повідомляє L`Equipe.

Україна не змогла оскаржити технічну поразку у матчі Ліги націй проти Швейцарії, – ЗМІ

Втім, місцева влада заборонила присутність навіть невеликої кількості глядачів на стадіоні. Додамо, що попередня зустріч команд у жовтні відбулась за присутності вболівальників.

До слова, Україна розпочне участь у кваліфікації до ЧС-2022 виїзним матчем проти Франції. Поєдинок запланований на 24 березня, початок о 21:45.

Унікальний солдат Динамо: чому Луческу робить ставку на Буяльського, а Шевченко вперто не бачить його у збірній