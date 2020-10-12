"Я впевнений, що це ганьба для нас, футболістів. Так, ми розуміємо, проти кого граємо, клас французьких гравців набагато вищий, але якщо чесно, обіграли нас як дітей. Я впевнений, що на рівні національної збірної такі рахунки недозволені. Тим більше, що наша збірна підняла планку дуже високо.

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Мій гол? Була зона, де можна було отримати м'яч, був простір, куди можна було рухатися, і був момент для удару. В принципі, нічого надприродного", – поділився Циганков у коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, збірна України зазнала найбільшої поразки в історії у товариському матчі проти Франції, а єдиним голом у складі "синьо-жовтих" відзначився Віктор Циганков.

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