"У нас дуже важка ситуація. Спочатку низка футболістів отримали травми. Згодом, в останній момент, ми дізналися, що у двох гравців Шахтаря позитивні результати на COVID-19. Футболісти, викликані з Шахтаря, були відправлені на карантин на 4 дні. Наскільки я знаю, вони здали сьогодні вранці тести, вони негативні, крім тих двох футболістів.

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Довелося довикликати тих футболістів, яких ми могли викликати – які були протестовані. Декілька з них були з молодіжної команди. Спробували викликати голкіпера Паньківа, оскільки у нашого капітана Пятова був позитивний тест. Паньків приїхав, але повторний тест, який здавали у Франції, виявив позитивний результат у нього і Луніна.

Ситуація дуже важка. Але є регламент. Сьогодні ми повністю довіряємо позиції французької влади, медичним установам і протоколам у Франції. Наскільки знаю, матч буде зіграний, хоча для нас це дуже складна ситуація. Я дуже поважаю збірну Франції, поважаю її тренера. У нас чудові стосунки. У Франції дуже сильна команда. Мені б хотілося привезти сюди боєздатну команду, яка б показала хороший футбол.

Ми постараємося зібрати всіх найкращих гравців, які б змогли зіграти. У Франції наступні два матчі в Лізі націй, як і у нас. Ми граємо з Німеччиною та Іспанією. Я теж повинен виходити з цієї ситуації, тому що ці матчі вже офіційні. Постараємося по максимуму зібрати команду, яка буде боєздатною завтра. Зрештою, це шанс для молодих футболістів проявити себе.

Можу сказати, що поставлені переді мною завдання ми виконуємо. Найголовніше завдання, яке я ставив, коли приймав команду – змінити якість гри команди, привести молоде покоління, яке зможе грати у трохи інший футбол. Ми до цього рухаємося. У нас були дуже позитивні три роки. Команда дуже добре провела Лігу націй, відбір на Євро-2020, потрапили туди з першого місця. Вважаю, потрапили на Євро заслужено, команда показала дуже хороший рівень футболу. За цей час ми постаралися дати можливість молодим футболістам проявити себе. Багато з них сьогодні грають в основному складі, команда дуже змінилася.

Але це було в минулому. Сьогодні починаються нові турніри. Попереду чекають нові виклики. Завжди треба підтримувати цей рівень. Але його потрібно підтримувати, маючи дуже хороший запас. На жаль, сьогодні у нас цього запасу немає. У нас немає можливості грати з Францією найкращими футболістами. Напевно, кожного гравця збірної Франції можна назвати небезпечним. Це дуже хороша, збалансована команда, що має прекрасних виконавців на кожній позиції. Вважаю, центром перемог і якісних перемог тренера – Дідьє Дешама.

Щодо підсилення складу після повернення до Києва... Ми готуємо список футболістів, які будуть завтра-післязавтра тестуватися. За протоколом – будь-який футболіст, який приїжджає, проходить тестування. Складемо список, адже повинні розуміти ситуацію з футболістами Шахтаря, з футболістами, які за цей час проходили тести. І лише потім будемо дивитись, хто зможе до нас приєднатися. Повторний тест постараємося зробити швидше. Наші плани не змінюються: їдемо на наступний день після матчу. Прилітаємо до Києва, по можливості якомога швидше проходимо тест, щоб мати інформацію про те, що відбувається всередині команди", – сказав Шевченко на передматчевій прес-конференції.

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