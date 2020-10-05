Франція приймає Україну в товариській зустрічі на паризькому стадіоні Стад Де франс. Коли і на якому каналі дивитись матч, підкаже "Футбол 24".

Ювілейна зустріч національних команд під номером 10. Матч, як і онлайн-трансляція Франція – Україна на "Футбол 24", стартує о 22:00. Команда Шевченка готується до поєдинків Ліги націй проти Німеччини та Іспанії у непростих умовах. Через виявлений у Шахтарі коронавірус Шевченко залишився без "гірників", 5-6 з яких виходили у стартовому складі на попередні двобої.

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Чинні чемпіони світу традиційно є нашим суворим екзаменатором. Раніше Україна лише раз обіграла Францію – вдома у плей-офф відбору на ЧС-2014. Ще тричі "синьо-жовтим" вдавалося відібрати очки у кваліфікації чемпіонатів Європи. Натомість обидва попередні товариській матчі завершилися поразками. Остання зустріч команд на Стад де Франс 7 років тому залишила українців без Мундіалю. Французи били команду Фоменка 3:0, відігравши 2 м'ячі переваги.

Де дивитись матч Франція – Україна онлайн

Гру показують канали "Україна" та "Футбол 1", починаючи з 22:00. Онлайн-трансляція матчу Франція – Україна відбудеться на "Футбол 24". У Франції зустріч покаже телеканал TF1. Поєдинок транслюють також у Малайзії (Astro SuperSport 2), Африці та Близькому Сході (beIN Sports MENA 3 HD), Росії (Матч ТВ), Сербії (Sportklub 4) і Греції (Cosmote Sport 5 HD).

Цікаво, що на юнацькому Євро-2015 U-19 Україна поступилася з рахунком 1:3. У складі нашої збірної забив Зубков, який може дебютувати зараз за головну команду. А ще 5 років тому на поле виходили Циганков, Михайліченко, Зінченко, Матвієнко і Коваленко, які згодом перейшли на дорослий рівень. Серед французів ту зустріч добре пам'ятають викликані Дешамом Лукас Ернандес, Коман і Павар.