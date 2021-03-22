Збірна Франції може обійтись без Кіліана Мбаппе у березневих матчах відбору на Мундіаль.

Форвард ПСЖ зазнав травми і був замінений у матчі проти Ліона. "Це був запобіжний захід, бо він отримав сильний удар. Також він підвернув щиколотку ще в першому таймі", – цитує головного тренера парижан Маурісіо Почеттіно Goal.

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Пошкодження Мбаппе не виглядає серйозним, однак головну зірку збірної Франції можуть поберегти. Команда Дешама приймає Україну вже 24 березня, тобто у нападника буде всього три дні для відновлення. Після цього "триколірні" зустрінуться з Казахстаном (28-го) і Боснією (31-го).

Додамо, що на клубному рівні Мбаппе проводить черговий розкішний сезон – 35 матчів, 28 голів та 9 асистів.

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