"Ми будемо рухатися вперед, гра за грою. Перший матч проти України наближається дуже швидко. Відтоді, як я став тренером, в середу довелося зіграти тільки один раз. 70% викликаних гравців можуть травмуватися у недільних матчах за клуби.

Франція оприлюднила список гравців на матчі відбору до ЧС-2022 – Україна стане першим суперником чемпіонів світу

Спочатку подумаємо про Україну, лише потім про поїздку в Казахстан. Це довга подорож з порушенням звичних біоритмів, а потім зустріч на синтетичному газоні. Будемо тримати пальці схрещеними, щоб сьогодні, завтра і на вихідних нічого не сталося під час матчів. Підіб'ємо підсумки в понеділок. Під час цього збору буде складно проводити справжні тренування, здебільшого це питання відновлення і настрою. З огляду на це було важливо викликати гравців, які вже мали досвід роботи в збірній Франції" – цитує Дешама сайт FFF.

Нагадаємо, французи розпочнуть відбір на чемпіонат світу домашнім матчем проти збірної України (24 березня). Потім "триколірні" зустрінуться з Казахстаном (28-го) і Боснією (31-го).

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