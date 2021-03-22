Сборная Франции может обойтись без Килиана Мбаппе в мартовских матчах отбора на Мундиаль.

Форвард ПСЖ получил травму и был заменен в матче против Лиона. "Это была предохранительная мера, потому что он получил сильный удар. Также он подвернул лодыжку еще в первом тайме", – цитирует главного тренера парижан Маурисио Почеттино Goal.

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Повреждение Мбаппе не выглядит серьезным, однако главную звезду сборной Франции могут поберечь. Команда Дешама принимает Украину уже 24 марта, то есть у нападающего будет всего три дня для восстановления. После этого "трехцветные" встретятся с Казахстаном (28-го) и Боснией (31-го).

Добавим, что на клубном уровне Мбаппе проводит очередной роскошный сезон – 35 матчей, 28 голов и 9 ассистов.

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