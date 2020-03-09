Франція – Україна: матч може пройти без глядачів

Матч збірної України може пройти без глядачів / фото з відкритих джерел

У Франції заборонили всі масові заходи за участю більш ніж 1000 осіб, щоб перешкодити поширенню коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран оголосив, що в країні тимчасово заборонені масові заходи з кількістю учасників понад 1000 осіб.

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Виняток робитиметься тільки для "корисних для національного життя подій" – наприклад, демонстрацій та іспитів, інформує Deutsche Welle.

Матч Франція – Україна, який запланований на 27 березня в Парижі, під цю категорію не підпадає. Існує ймовірність, що він пройде за зачиненими дверима, якщо запобіжні заходи не будуть скасовані.

Нагадаємо, у березні збірна України проведе два товариські матчі. Крім гри в Парижі, підопічні Шевченка зустрінуться зі збірною Польщі.

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