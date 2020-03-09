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Франция – Украина: матч может пройти без зрителей

15:01 50 Читати українською
Франция – Украина: матч может пройти без зрителей
Матч сборной Украины может пройти без зрителей / фото из открытых источников

Во Франции запретили все массовые мероприятия с участием более 1000 человек, чтобы помешать распространению коронавируса.

 

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил, что в стране временно запрещены массовые мероприятия с количеством участников более 1000 человек.

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Исключение будет делаться только для "полезных для национальной жизни событий" – например, демонстраций и экзаменов, информирует Deutsche Welle.

Матч Франция – Украина, который запланирован на 27 марта в Париже, под эту категорию не подпадает. Существует вероятность, что он пройдет за закрытыми дверями, если меры предосторожности не будут отменены.

Напомним, в марте сборная Украины проведет два товарищеских матча. Кроме игры в Париже, подопечные Шевченко встретятся со сборной Польши.

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