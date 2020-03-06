Шевченко оголосив список гравців на матчі збірної України проти Франції та Польщі – є дебютант

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав 24-х гравців для підготовки та участі в товариських матчах зі збірними Франції та Польщі.

Поєдинок проти французів "синьо-жовті" проведуть 27 березня у Сен-Дені, а вже через чотири дні у Хожуві зіграють з поляками.

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Відзначимо, що отримав дебютний виклик у національну команду півзахисник Ференцвароша Ігор Харатін.

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Андрій Лунін (Ов’єдо), Юрій Паньків (Олександрія).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Сергій Болбат (усі – Шахтар), Ігор Пластун (Гент), Артем Шабанов, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (усі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Євген Коноплянка, Марлос, Віктор Коваленко (всі – Шахтар, Ігор Харатін (Ференцварош), Віктор Циганков, Володимир Шепелєв (обидва – Динамо), Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Євген Макаренко (Кортрейк), Руслан Маліновський (Аталанта).

Нападники: Жуніор Мораєс (Шахтар), Артем Кравець (Кайсеріспор).

До резервного списку потрапили: Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва – Динамо), Євген Шахов (Лечче), Роман Яремчук, Роман Безус (обидва – Гент), Владислав Супряга (СК Дніпро-1), Олександр Зубков (Ференцварош).

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