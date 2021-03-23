Головний тренер збірної України U-19 Олег Кузнєцов вважає, що наставнику "синьо-жовтих" буде над чим поламати голову перед матчем відбору на чемпіонат світу 2022 року.

"У поєдинку з чинними чемпіонами світу підопічним Шевченка напевно доведеться чимало оборонятися. Але у нас є достатньо потенціалу, щоб витримати натиск французів. За останні пару років збірна показала, що в обороні може діяти добре. Як, наприклад, це було в поєдинках з португальцями, сербами, іспанцями.

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Чи буде головний тренер формувати центр оборони за клубною приналежністю? Викликаються найкращі на сьогоднішній день футболісти. Однак, все залежатиме від готовності того чи іншого виконавця безпосередньо перед грою з французами. Досвід виступу на цій позиції є у ​​Кривцова, Матвієнко, Миколенко, Забарний, Сироти. Андрію Шевченку є з кого вибирати.

Важливу роль в таких протистояннях грає і роль голкіпера. Конкуренція на воротарську позицію зараз дуже серйозна. Тренерському штабу доведеться поламати голову над тим, кому довірити місце у воротах. На матч з французами я б віддав перевагу Георгію Бущану, у якого, до речі, є досвід великих матчів у складі збірної. Потім можна дати шанс і Трубіну", – сказав Кузнєцов у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, сьогодні, 23 березня, "синьо-жовті" на НТК імені Баннікова в 11:00 проведуть передігрове тренування. За півгодини до цього головний тренер Андрій Шевченко та один із гравців зустрінуться з представниками мас-медіа в онлайн-режимі. Після ранкового тренування збірники вирушать до аеропорту Бориспіль, звідки о 16:00 вилетять у Париж на матч проти чинних чемпіонів світу, який відбудеться 24 березня (початок – о 21:45).

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