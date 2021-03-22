"Синьо-жовті" провели перше тренування у 2021 році. Команда Андрія Шевченка розпочала підготовку до поєдинку проти Франції.

Сьогодні, 22 березня, збірна України розпочала роботу на першому у 2021 році зборі. Після отримання результатів ПЛР-тестів, які були негативними у всіх членів команди, футболісти приступили до тренування на НТК імені Баннікова.

Кілман має обмаль шансів зіграти за збірну України – журналіст назвав нетипову причину

З 29-ти викликаних на збір гравців працювали 26. Троє відсутніх – Руслан Маліновський, Віктор Коваленко та Андрій Ярмоленко – прилетіли до Києва в той час, коли вечірнє тренування якраз розпочалося. Упродовж усього збору команда не буде контактувати з навколишнім середовищем з метою уникнення ризику зараження COVID-19, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Упродовж тренування гравці виконали кілька ігрових серій, спрямованих на відновлення тонусу. Ввечері команда провела і перше теоретичне заняття.

Вже завтра, в 11:00, "синьо-жовті" на НТК імені Баннікова проведуть передігрове тренування. За півгодини до цього головний тренер Андрій Шевченко та один із гравців зустрінуться з представниками мас-медіа в онлайн-режимі. Після ранкового тренування збірники вирушать до аеропорту Бориспіль, звідки о 16:00 вилетять у Париж на матч проти чинних чемпіонів світу, який відбудеться 24 березня (початок – о 21:45).

Унікальний солдат Динамо: чому Луческу робить ставку на Буяльського, а Шевченко вперто не бачить його у збірній