Главный тренер сборной Украины U-19 Олег Кузнецов считает, что наставнику "сине-желтых" будет над чем поломать голову перед матчем отбора на чемпионат мира 2022 года.

"В поединке с действующими чемпионами мира подопечным Шевченко наверняка придется немало обороняться. Но у нас есть достаточно потенциала, чтобы выдержать натиск французов. За последние пару лет сборная показала, что в обороне может действовать хорошо. Как, например, это было в поединках с португальцами, сербами, испанцами.

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Будет ли главный тренер формировать центр обороны по клубной принадлежности? Вызываются лучшие на сегодняшний день футболисты. Однако, все будет зависеть от готовности того или иного исполнителя непосредственно перед игрой с французами. Опыт выступления на этой позиции есть у Кривцова, Матвиенко, Миколенко, Забарного, Сироты. Андрею Шевченко есть из кого выбирать.

Важную роль в таких противостояниях играет и роль голкипера. Конкуренция на вратарскую позицию сейчас очень серьезная. Тренерскому штабу придется поломать голову над тем, кому доверить место в воротах. На матч с французами я бы отдал предпочтение Георгию Бущану, у которого, кстати, есть опыт больших матчей в составе сборной. Потом можно дать шанс и Трубину", – сказал Кузнецов в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, сегодня, 23 марта, "сине-желтые" на НТК имени Банникова в 11:00 проведут предигровую тренировку. За полчаса до этого главный тренер Андрей Шевченко и один из игроков встретятся с представителями масс-медиа в онлайн-режиме. После утренней тренировки сборники отправятся в аэропорт Борисполь, откуда в 16:00 вылетят в Париж на матч против действующих чемпионов мира, который состоится 24 марта (начало – в 21:45).

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