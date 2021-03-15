Оборонець німецького РБ Лейпциг Дайот Упамекано не допоможе збірній Франції у перших матчах кваліфікації до чемпіонату світу в Катарі.

Центрбек зазнав травми та не поїде в табір національної команди, повідомляє офіційний твіттер "биків".

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Упамекано травмував праве стегно в поєдинку проти франкфуртського Айнтрахта. Орієнтовний термін відновлення оборонця – 10-14 днів. Обмеження на такий період не дозволять зірці Бундесліги зіграти за збірну Франції. "Триколірні" 24 березня у рамках відбору до ЧС-2022 зустрінуться зі збірною України, а 28 березня зіграють проти команди Казахстану.

До слова, Дайот Упамекано дебютував за команду Дідьє Дешама у вересні 2020-го та встиг провести 3 матчі, в яких забив 1 м'яч. Влітку він стане гравцем мюнхенської Баварії.

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