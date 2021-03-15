Защитник немецкого РБ Лейпциг Дайот Упамекано не поможет сборной Франции в первых матчах квалификации к чемпионату мира в Катаре.

Центрбек получил травму и не поедет в лагерь национальной команды, сообщает официальный твиттер "быков".

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Упамекано травмировал правое бедро в поединке против франкфуртского Айнтрахта. Ориентировочный срок восстановления защитника – 10-14 дней. Ограничения на такой период не позволят звезде Бундеслиги сыграть за сборную Франции. "Трехцветные" 24 марта в рамках отбора к ЧМ-2022 встретятся со сборной Украины, а 28 марта сыграют против команды Казахстана.

К слову, Дайот Упамекано дебютировал за команду Дидье Дешама в сентябре 2020-го и успел провести 3 матча, в которых забил 1 мяч. Летом он станет игроком мюнхенской Баварии.

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