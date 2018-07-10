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Франція – Бельгія: Вієйра поділився прогнозом на матч ЧС-2018

09:44 830 Читать на русском
Франція – Бельгія: Вієйра поділився прогнозом на матч ЧС-2018
Патрік Вієйра / USA Today Sports

Чемпіон світу-1998, головний тренер Ніцци Патрік Вієйра поділився своїми очікуваннями від поєдинку 1/2 фіналу чемпіонату світу між збірними Франції та Бельгії.

"Навіть якщо на збірну Франції очікує складний матч, я вважаю, що вона є фаворитом. Дивлячись на бельгійців, у яких всі гравці грають у топ-клубах, розумієш, що буде важко, але я все ж прогнозую, що Франція переможе", – цитує Вієйра Goal.com.

Франція – Бельгія: анонс матчу 1/2 фіналу ЧС-2018

Відзначимо, що в понеділок Кіліан Мбаппе та ще 3 гравці пропустили тренування збірної Франції. Також Дешам та Мартінес прокоментували роботу в бельгійській збірній Анрі, який був партнером Патріка Вієйра по національній команді на переможних ЧС-1998 та Євро-2000.

Нагадаємо, що поєдинок Франція – Бельгія відбудеться вже сьогодні, 10 липня, на стадіоні Санкт-Петербург. Початок гри – 21:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

ЧС 20181/2 фіналу

Франція - Бельгія: Вівторок 10 липня 2018

Франція
до матчу
10
год
:
27
хв
Бельгія
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Теги
ЧС 2018 Патрік Вієйра Патрік Вієйра Франція - Бельгія Бельгія Бельгія Франція Франція
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