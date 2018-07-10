Франция – Бельгия: Виейра поделился прогнозом на матч ЧМ-2018

Чемпион мира-1998, главный тренер Ниццы Патрик Виейра поделился своими ожиданиями от поединка 1/2 финала чемпионата мира между сборными Франции и Бельгии.

"Даже если сборную Франции ждет сложный матч, я считаю, что она является фаворитом. Глядя на бельгийцев, у которых все игроки играют в топ-клубах, понимаешь, что будет трудно, но я все же прогнозирую, что победу Франции", – цитирует Виейра Goal.com.

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Отметим, что в понедельник Килиан Мбаппе и еще 3 игрока пропустили тренировку сборной Франции. Также Дешам и Мартинес прокомментировали работу в бельгийской сборной Анри, который был партнером Патрика Виейра по национальной команде на победных ЧМ-1998 и Евро-2000.

Отметим, что поединок Франция – Бельгия состоится уже сегодня, 10 июля, на стадионе Санкт-Петербург. Начало игры – 21:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.