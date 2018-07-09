Франція – Бельгія: Умтіті уник серйозної травми, Мбаппе та ще 3 гравці пропустили тренування

Керманич французької збірної Дідьє Дешам розповів про стан здоров'я своїх підопічних напередодні півфінального матчу чемпіонату світу-2018 проти національної команди Бельгії.

"Умтіті немає жодних особливих проблем. Був удар по коліну, але таке іноді трапляється. Гравці повністю віддають свої фізичні сили.

Франція – Бельгія: де дивитись онлайн матчу 1/2 фіналу ЧС-2018

Потрібно віддавати весь свій потенціал. Усі здорові, хоча чотири гравці сьогодні відпочивають", – цитує Дешама Sports.ru.

За інформацією Get French Football News, одним із тих, хто отримав можливість перепочити напередодні поєдинку 1/2 фіналу є форвард "триколірних" Кіліан Мбаппе. Імена ще трьох виконавців наразі залишаються невідомими.

Нагадаємо, що матч Франція – Бельгія відбудеться 10 липня на стадіоні Санкт-Петербург. Початок гри – 21:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.