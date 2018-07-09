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Франція – Бельгія: Дешам та Мартінес прокоментували роботу Анрі в бельгійській збірній

21:34 364 Читать на русском
Франція – Бельгія: Дешам та Мартінес прокоментували роботу Анрі в бельгійській збірній
Тьєррі Анрі / AP

Керманичі збірних Франції та Бельгії – Дідьє Дешам і Роберто Мартінес – поділилися думками про роботу екс-нападника французької збірної Тьєррі Анрі в штабі бельгійської національної команди.

"Ми грали разом, тоді він був дуже юним. Я дуже радий за нього, високо оцінюю його кар'єру. Завтра йому буде нелегко. Але він знав про це ще тоді, коли став тренером Бельгії", – цитує Дешама Чемпионат.

Франція – Бельгія: де дивитись онлайн матчу 1/2 фіналу ЧС-2018

Натомість його бельгійський колега Роберто Мартінес розповів, наскільки цінною є роль Анрі в його тренерському штабі.

"Анрі приніс нам те, чого в нас не було. Це і міжнародний досвід, знання, як вигравати чемпіонат світу", – зазначив іспанський фахівець.

Нагадаємо, що екс-форвард французької національної команди Тьєррі Анрі приєднався до штабу збірної Бельгії в серпні 2016 року. 40-річний француз, зокрема, відповідає у бельгійській команді за психологію. У складі збірної Франції Анрі став чемпіоном світу в 1998 році, виграв Євро-2000 і здобув срібло на ЧС-2006.

Раніше форвард збірної Франції Олів'є Жиру заявив, що віддав би перевагу тому, щоб Анрі був зі збірною Франції і давав йому поради.

ЧС 20181/2 фіналу

Франція - Бельгія: Вівторок 10 липня 2018

Франція
до матчу
23
год
:
11
хв
Бельгія
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Теги
Франція - Бельгія Франція Франція ЧС 2018 Бельгія Бельгія Роберто Мартінес Роберто Мартінес Дідьє Дешам Дідьє Дешам Тьєррі Анрі Тьєррі Анрі
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год
:
11
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21:00
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