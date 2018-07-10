Франція – Бельгія: анонс матчу 1/2 фіналу ЧС-2018

Франція і Бельгія зіграють за право вийти у фінал Чемпіонату світу 2018. Анонс і прогноз матчу читайте на "Футбол 24"

Франція – Бельгія

10 липня, 21:00, Санкт-Петербург, стадіон Санкт-Петербург

Головний арбітр: Андреас Кунья (Уругвай)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Франція – Бельгія: прогноз матчу 1/2 фіналу ЧС-2018

Бельгія залишається єдиною командою нинішнього Мундіалю, яка виграла усі 5 матчів на турнірі в основний час. Франція не зуміла обіграти Данію на груповому етапі в єдиному поєдинку Чемпіонату світу 2018, що завершився нульовою нічиєю. А ось на етапі плей-офф обидві команди витискали максимум, відігравши найбільш феєричні матчі 1/8 фіналу.

Франція перестріляла Аргентину 4:3, Бельгія зробила диво-камбек у другому таймі проти Японії (3:2). У чвертьфіналі французи зіграли один з найнудніших матчів стадії, легко обігравши Уругвай – 2 удари у площину воріт принесли результат 2:0. Бельгія ж обіграла Бразилію 2:1, і це була одна з найкращих ігор турніру.

Якщо б матчам присвоювали гасло, у цієї дуелі воно звучало б десь так: "Ми знаємо вас, ви знаєте нас". Авторські права належать Дідьє Дешаму, якщо щось. Капітан французів Уго Льоріс проти 3-х одноклубників з Тоттенхема – Вертонгена, Алдервейрелда та Мусси Дембеле. Воротар Челсі Тібо Куртуа зупинятиме атаки партнера Олів'є Жиру, але йому також добре відома міць у центрі поля Н'Голо Канте, який спробує зупинити їхнього спільного доброго знайомого Едена Азара.

Дуель манкуніанців Погба – Феллаїні у півзахисті, до цієї компанії приписуємо ще одного двічі "диявола" Ромелу Лукаку. Томас Меньє неодмінно зустрівся б на полі з Мбаппе, якби не дискваліфікація. В обох командах також одноклубники з Манчестер Сіті, Монако та Барселони, а Феррейра-Карраско добре пам'ятає з часів виступів за Атлетіко, на що здатні Антуан Грізманн та Лукас Ернандес.

Помічник головного тренера "червоних дияволів" Тьєррі Анрі взагалі ставав чемпіоном світу-1998 у складі Франції і, здається, знає про вас усе. Дідьє Дешам був його партнером по тій золотій команді, а нині тренує по інший бік барикад і каже про візаві: "Він є частиною ворожої команди – це важко, але по-людськи із задоволенням з ним зустрінусь".

Кадри

По ходу турніру у Франції лише 2 позиції викликали сумніви. В атакувальній ділянці півзахисту Матюїді не відразу, але відвоював місце в основі. А ось Жиру скористався не використаним шансом Усмана Дембеле. Проблем з травмами і дискваліфікаціями вдалось уникнути, тому передбачити стартовий склад Дешама видається простішим простого.

У Бельгії лише дискваліфікований Меньє, який грав у 4-х попередніх матчах з 5-и, порушує кадрову ідилію. Ця втрата може змусити Мартінеса перейти на класичну схему 4-4-2, де Вертонген та Алдервейрелд перемістяться на фланги захисту. Однак 4-й іспанський тренер в історії, який дістався півфіналу Кубка світу, вже здивував бразильця Тіте та може повторити свої фокуси нині.

Цікаві факти

Мало того, що вони на клубному рівні регулярно грають один проти/за одного, так ще й їхні країни зустрічаються найчастіше. З жодною іншою збірною Франція не грала стільки, скільки з Бельгією: 77 матчів, 26 перемог і 31 поразка.

А ось у фінальних турнірах чемпіонатів світу та Європи абсолютна перевага в іншої команди. Франція обіграла Бельгію в матчі за 3 місце ЧС-1986 (4:2 в овертаймі), а в 1/8 ЧС-1938 впоралас за 90 хвилин 3:1. На Євро-1984 французи взагалі розгромили бельгійців 5:0.

Бельгія наколотила найбільше голів (14) на одному турнірі до півфіналу серед усіх команд на мундіалях з ЧС-2002 (Бразилія тоді зупинилась на 18-и забитих м'ячах і виграла золото).

Мартінес програв з бельгійцями свій перший матч на посаді, але зараз видає серію з 24-х матчів без поразок (19 перемог).

Бельгія на ЧС-2018 більше за Францію набігає кілометрів (525 проти 505), пробиває загалом (85 проти 56), влучає у площину воріт (33 проти 19) та володіє м'ячем (53% проти 51%).

Свій перший матч 1/2 фіналу Чемпіонату світу Бельгія програла 0:2 Аргентині, яка в підсумку тріумфувала на ЧС-1986. Правда тоді бельгійці виступали значно слабше: 3-є місце у групі, перемога над СССР, в якого основу складали гравці київського Динамо, завдяки суддям, а іспанців вибили лише по пенальті.

У 2010-х Бельгія французам ще не програвала: перемога 4:3 і два рази по 0:0 у спарингах.

Орієнтовні склади

Франція: Лоріс – Лукас Ернандес, Умтіті, Варан, Павар – Канте, Погба – Матюїді, Грізманн, Мбаппе; Жиру.

Бельгія: Куртуа – Вертонген, Компані, Вермален, Алдервейрелд – Карраско, Вітсель, де Брюйне, Шадлі – Азар, Лукаку.

Прогноз

Це матч, який, здавалося б, має потішити великою кількістю моментів і голів. Потенціал обох атак величезний. Однак з іншого боку, це півфінал, і тут свої закони. Команди запросто можуть видати феєрію з 5-6 голів, але можуть вибрати інший шлях і максимально засушити гру. Є передчуття, що все вирішиться в основний час.

Симпатії належать неймовірному поколінню Бельгії, адже у французів ще все попереду та й у них море талантів з кожною декадою на відміну від суперника, який у півфіналі Кубка світу грав ще 32 роки тому. Втім у житті часто трапляється не так, як хочеться. Тому ставимо на те, що Франція, як більш прагматична команда, переможе 2:1.