Франція – Бельгія: передматчева прес-конференція Роберто Мартінеса

Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес поділився очікуваннями від поєдинку 1/2 фіналу чемпіонату світу-2018 проти французької національної команди.

"Завтра в нас буде унікальна можливість. Ми схвильовані. Для всієї Бельгії це прекрасна можливість довести, що вся робота, зроблена за останні 10-15 років, не була марною.

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Як тренер я отримав задоволення від матчу з бразильцями, від того, як ми перелаштовувалися по ходу гри. Але зараз найголовніше – це зустріч із Францією. Чи розслабила нас гра з Бразилією? Усі матчі на ЧС-2018 – пікові події. На такому рівні не можна розслаблятися. Збірна Франції дуже схожа на збірну Бельгії. Тому потрібно бути сконцентрованими впродовж 90 хвилин. Інакше суперник може покарати за помилки.

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Ми сильні своїм колективом. Я думаю, що бельгійський футбол унікальний, у нас дуже багато технічних футболістів із унікальними даними. Але в нас команда, а не набір гравців. Ми будували цей колектив упродовж двох років.

Феллаїні – командний гравець, він воїн-переможець. Так він себе позиціонує. Маруан розуміє, що будь-яка дія в матчі може вирішити долю зустрічі. Проти нього дуже незручно грати супернику через його габарити. Феллаїні дуже високий, сильний, із хорошою координацією.

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Ставлення до Де Брюйне до матчу з Бразилією було трохи несправедливим. Він був важливим гравцем у матчах із Тунісом і Панамою, але не настільки корисний у грі з бразильцями. У нього виняткові здібності, його робота дуже приваблива, ось тоді він отримує визнання. Ми високо цінуємо його у всіх ролях", – наводить слова Мартінеса Чемпионат.

Нагадаємо, що поєдинок Франція – Бельгія відбудеться 10 липня на стадіоні Санкт-Петербург. Початок гри – 21:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.